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Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı

Siirt Valiliği, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Ravşan Aşkara'nın yerine oy kullanmaya çalışan Z.Ç.'nin yakalandığını duyurdu.

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