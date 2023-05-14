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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in seçim bölgesi Ordu'da oy kullandığı sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 196 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 110 oy çıktı.

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