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Bakan Nureddin Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Bakan Nureddin Nebati’nin sandığından Erdoğan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Mersin'de oy kullanmıştı. Bakan Nebati'nin sandığından Başkan Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

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