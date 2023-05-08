08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri BM, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu araca yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı

BM, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu araca yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
BM, Sudan’da Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun da bulunduğu araca yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı

Son dakika haberine göre Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların devam ettiği Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Birleşmiş Milletler, Sudan'daki saldırıyı kınadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA