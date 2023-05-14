İzmir 1. ve 2. bölge ilçeler neresi? İzmir seçim bölgeleri ve ilçeler 2023! 14 Mayıs milletvekili aday listesi!

"İzmir 1. ve 2. bölgeler neresi, hangi ilçeler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YSK illerin milletvekili sayıları ve seçim bölgeleri dağılım tablosuna göre; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde İzmir ili 28 vekil ile 2 bölgeye ayrıldı. İşte İzmir 1.2. seçim bölgeleri milletvekili adayları…