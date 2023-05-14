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İzmir 1. ve 2. bölge ilçeler neresi? İzmir seçim bölgeleri ve ilçeler 2023! 14 Mayıs milletvekili aday listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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İzmir 1. ve 2. bölge ilçeler neresi? İzmir seçim bölgeleri ve ilçeler 2023! 14 Mayıs milletvekili aday listesi!

14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı saatler kala, İzmirli seçmenler oy kullanacakları ilçelerin kaçıncı bölge olduğunu araştırıyor. YSK 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İzmir seçim bölgelerini ve partilerin milletvekili adaylarını açıkladı. Peki, İzmir 1. ve 2. bölgeler neresi, hangi ilçeler?

"İzmir 1. ve 2. bölgeler neresi, hangi ilçeler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YSK illerin milletvekili sayıları ve seçim bölgeleri dağılım tablosuna göre; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde İzmir ili 28 vekil ile 2 bölgeye ayrıldı. İşte İzmir 1.2. seçim bölgeleri milletvekili adayları…

İZMİR 1. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?

Balçova

Buca

Çeşme

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Konak

Menderes

Narlıdere

Seferihisar

Selçuk

Torbalı

Urla

İZMİR 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ HANGİLERİ?

Aliağa

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Çiğli

Dikili

Foça

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Menemen

Ödemiş

Tire

AK PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Eyyüp Kadir İnan

Fehmi Alpay Özalan

Ceyda Bölünmez Çankırı

Yaşar Kırkpınar

Kerem Ali Sürekli

Muhammet Doğan

Dilek Yıldız

İsmail Hancı

Ahmet Can Çelik

Gülşen Gezici

Halil Polat

Veysel Güldoğan

Güven Demirağ

Yasin Demirel

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