İzmir 1. ve 2. bölge ilçeler neresi? İzmir seçim bölgeleri ve ilçeler 2023! 14 Mayıs milletvekili aday listesi!
14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı saatler kala, İzmirli seçmenler oy kullanacakları ilçelerin kaçıncı bölge olduğunu araştırıyor. YSK 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İzmir seçim bölgelerini ve partilerin milletvekili adaylarını açıkladı. Peki, İzmir 1. ve 2. bölgeler neresi, hangi ilçeler?
"İzmir 1. ve 2. bölgeler neresi, hangi ilçeler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. YSK illerin milletvekili sayıları ve seçim bölgeleri dağılım tablosuna göre; 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde İzmir ili 28 vekil ile 2 bölgeye ayrıldı. İşte İzmir 1.2. seçim bölgeleri milletvekili adayları…
İZMİR 1. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?
Balçova
Buca
Çeşme
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
Karaburun
Konak
Menderes
Narlıdere
Seferihisar
Selçuk
Torbalı
Urla
İZMİR 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ HANGİLERİ?
Aliağa
Bayındır
Bayraklı
Bergama
Beydağ
Bornova
Çiğli
Dikili
Foça
Karşıyaka
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Menemen
Ödemiş
Tire
AK PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Eyyüp Kadir İnan
Fehmi Alpay Özalan
Ceyda Bölünmez Çankırı
Yaşar Kırkpınar
Kerem Ali Sürekli
Muhammet Doğan
Dilek Yıldız
İsmail Hancı
Ahmet Can Çelik
Gülşen Gezici
Halil Polat
Veysel Güldoğan
Güven Demirağ
Yasin Demirel
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