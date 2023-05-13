Uğur Işılak’tan seçim paylaşımı: Safım Türkiye Oyum Erdoğan’a! Gözleri dolduran klip

"ŞEHİT ÇOCUKLARININ VEBALİNDEN KORKTUĞUM İÇİN OYUM ERDOĞAN'A"

Klibin en can alıcı noktası ise şu cümlelerden oluştu;

Onca toprağa düşen şehitlerin hakkı için, gözü yaşlı şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için, bayrağa sarılı tabutun başında 'Vatan sağ olsun' diyen dağ gibi babaların yüzüne bakabilmek için, yüreği yangın yeri şehit annelerinin ahını almamak için safım Türkiye, oyum Erdoğan'a!