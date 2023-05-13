Uğur Işılak'tan seçim paylaşımı: Safım Türkiye Oyum Erdoğan'a! Gözleri dolduran klip
Uğur Işılak, seçim gündemi ile "Safım Türkiye, Oyum Erdoğan'a" adlı klibi paylaştı. Klibin can alıcı cümleleri ise "Onca toprağa düşen şehitlerimizin hakkı için. Gözüyaşlı şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için. Bayrağa sarılı tabutun başında 'vatan sağolsun' diyen dağ gibi babaların yüzüne bakabilmek için safım Türkiye oyum Erdoğan'a" ifadeleri oldu.
Türkiye, 14 Mayıs'ta son yılların en kritik seçimi olarak nitelendirilen seçim için sandık başına gidecek.
Seçim kampanyaları için son programlar yapılırken, besteci Uğur Işılak, Twitter hesabından "Safın Belli Olsun! Safım Türkiye!" notuyla bir klip paylaştı.
Paylaşılan klip izleyenlerin gözünü doldururken, Cumhur İttifakı seçmeninin neden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini anlatır nitelikteydi.
"ŞEHİT ÇOCUKLARININ VEBALİNDEN KORKTUĞUM İÇİN OYUM ERDOĞAN'A"
Klibin en can alıcı noktası ise şu cümlelerden oluştu;
Onca toprağa düşen şehitlerin hakkı için, gözü yaşlı şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için, bayrağa sarılı tabutun başında 'Vatan sağ olsun' diyen dağ gibi babaların yüzüne bakabilmek için, yüreği yangın yeri şehit annelerinin ahını almamak için safım Türkiye, oyum Erdoğan'a!
7'Lİ KOALİSYONA GÖNDERME
Işık'ın paylaştığı videoda 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek mesajları yollayan teröristlerin vatanı bölme hedefleri de yer aldı.
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