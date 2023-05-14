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Alman Başkonsolosluğundan skandal seçim uyarısı

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Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Alman Başkonsolosluğundan skandal seçim uyarısı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri devam ederken Alman Başkonsolosluğundan skandal bir uyarı geldi. Yapışan uyarıda "huzursuzluğa karşı evden çıkmama" telkininde bulunuldu.

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