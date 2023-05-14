14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı? ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

"Eskişehir'de seçim sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde merak edilen tüm soruların yanıtını bulabilirsiniz. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?