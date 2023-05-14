14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023!
"Kahramanmaraş seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Oy kullanmaya hazırlanan seçmenler, hangi partinin ne kadar oy olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte, Kahramanmaraş seçim sonuçları ve partilerin oy oranları!
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala milyonlarca seçmen, hangi partinin ne kadar oy alacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına geçerek oyunu kullanacak. Oy işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayım işlemleri başlaaycak. Peki, Kahramanmaraş seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy oranları...
KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Seçim sonuçları henüz belli olmadı. Oy oranları açıklanıri açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.
YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
SEÇMENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER!
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.
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