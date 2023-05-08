Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Batı’nın skandal manşetlerine cevap! 14 Mayıs seçimleri için rakam verdi

MOSKOVA'DA DÖRTLÜ ZİRVE

Moskova'da 10 Mayıs'ta Türkiye, Rusya, İran ile Suriye'deki Esad rejimi arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılacak dörtlü zirveye değinen Çavuşoğlu, bu görüşmenin Suriye odaklı olacağını ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi, bunun için gerekli zeminin hazırlanması gibi konuların ele alınacağını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde döndürülmesi gerektiğini, bunun için çalıştıklarını ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin terörden temizlediği bölgelere 550 bin Suriyeli mültecinin döndüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, geri kalan mültecilerin geri gönderilmesi için Esad rejiminin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile işbirliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, imkanlar sağlandıkça bir plan çerçevesinde Suriyeli mültecileri insani şekilde peyderpey döndürülmesi gerektiğini belirtti.

Esad rejiminin daha önce Suriyelilerin geri dönmesi için af çıkardığını anımsatan ancak bu dönüş sürecinin BM ile birlikte ve şeffaf şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Rejim genel anlamda Suriyelilerin dönmesini istiyor ama Suriyelilerin şu anda dönmesi için can güvenliği artı ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı... Şu anda yönetim çok fazla karşılayamıyor. " değerlendirmesinde bulundu.