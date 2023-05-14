BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler BURSA'da hangi partinin ne kadar oy aldığını merak ediyor. Samsun seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. İşte, YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları!