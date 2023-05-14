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BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

BURSA seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler BURSA'da hangi partinin ne kadar oy aldığını merak ediyor. Samsun seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. İşte, YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

BURSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bursa seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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