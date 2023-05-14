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İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' düzenlemesi: Saat 02.00'ye kadar uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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İstanbul’da metro seferlerine ’seçim’ düzenlemesi: Saat 02.00’ye kadar uzatıldı

Son dakika haberleri... Metro İstanbul, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle bu gece seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

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