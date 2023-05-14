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Başkan Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları

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Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Başkan Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

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