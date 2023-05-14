AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız açık ara öndedir! CHP’liler utanç verici bir açıklama yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptığı kritik açıklamda, "Oy sayım işlemleri şeffaf bir şekilde sürmektedir." dedi. "Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor." diyen Çelik, CHP'lilerin oy sayımı yapılırken yaptıkları provokatif açıklamalara sert yüklenerek, "Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren tablo ortaya çıktı. Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir." ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrası oy sayımı sürerken kritik açıklamalarda bulundu.
AK APRTİ'DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA YANIT
Çelik, CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın henüz oy sayım işlemleri devam ederken kameralar karşısına geçerek yaptıkları manüpülatif ve provokatif konuşmaya yanıt verdi.
"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR İLKESİNE SUİKAST GİRİŞİMİ"
Çelik, "Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren tablo ortaya çıktı. Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir." dedi.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"OY SAYIM İŞLEMLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SÜRMEKTE"
Olgunlukla, sandığın namusunu korumak üzere her türlü tedbirin alındığı süreci geçirerek sabah itibaren oy verme işlemi başladı. Güven ve huzur içerisinde oy verme işlemi gerçekleşti. Çok yüksek katılımla oy verme işlemi tamamlandı. Demokrasimizin gücünü, demokratik mücadelenin nasıl verileceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Etrafımızdaki bazı ülkelerde sandığa ulaşmada bu kadar zorluk varken Türkiye'nin sandık yoluyla iradesi bütün dünyaya gösterdi. Milletimiz sabah erkenden itibaren sandığa gitmesi, olgunluk içerisinde birbirini selamlayarak oyunu kullanması kıvanç kaynağıdır.
"BÜTÜN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, GÖREVLİLER, VATANDAŞLARIMIZ SÜRECİ TAKİP EDİYOR"
Her türlü darbeye, muhtıraya, en son 15 Temmuz'da korunmuş demokrasinin, korunmuş bir demokrasi olduğunu göstermiştir. Siyasette sandık namustur. Sayımlar devam ediyor. Bütün siyasi parti temsilcileri, görevliler, vatandaşlarımız süreci takip ediyor. Oy sayma işlemi de şeffaflık içerisinde yürüyor. Birçok yorumcu kendi zaviyelerinden verileri yorumlamaya çalıştılar, bir kısmı da henüz açık sandık sayısının yeterli sayıya ulaşmadığını söyleyerek biraz daha yorumlarını ertelemeyi ifade ettiler. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın teşkilat, sandığın nasıl korunacağı, oy sayımı konusunda nasıl hassasiyet gösterileceği konusunda kurumsallaşmış bir deneyime sahibiz.
Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımızın süreçleri takip etmesini önemli görüyoruz. Milli iradenin tecelli etmesi ortak arzumuzdur. En büyük zenginliğimiz işleyen demokrasiye sahip olmamızdır.
Bütün vatandaşlarımızın bu hassasiyetine teşekkür e diyoruz, çağrı yapıyoruz son ana kadar sandıkların beklenmesiyle ilgili. Bütün bu süreçte yapılması gereken şudur, sonuçları beklemek. Siyasi partiler kendi kanallarından teşkilatlarına, yöneticilerine bilgilendirme yapıyorlar.
"TELAŞ İÇİNDE TELEVİZYONA ÇIKTILAR"
Aynı şekilde devletin resmi kurumu olarak AA bu bilgilendirmeyi yapıyor. ANKA Ajansı da yapıyor. Daha sonuçlar kesinleşmeden; hatta sonuçların üzerinde çok kati yorumlar yapılması konusunda mutabakat ortaya çıkmamışken birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar. Klasik şekilde AA'nın verileri çarpıttığını söylemeye çalıştılar.
AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip, beğenmemesi önemli değil, Televizyonda yapılan yorumlara zemin teşkil eden verilen AA üzerinden akıyor. CHP sözcüsünün ve belediye başkanları 'Biz öndeyiz AA veri seçerek geri göstermeye çalışıyoruz' diyorlar. Telaşa gerek yok. Bu saatten sonra oy verme işlemi devam ediyorsa, bir kurum verilerle oynuyor dese, birileri hassasiyet gösterse bunun bir anlamlı tarafı olduğunu söyleriz.
Bu konuda ders alması gereken varsa Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Haftalarca seçim gecesi sokağa çıkmayın diye bir yaklaşım sergiliyorlar. Seçim sonuçları ne olursa olsun saygı duyacak mısınız diye AK Parti'nin önüne getiriyorlar. Biz bunu ifade ettik, seçim sonuçlarına saygı duyma geleneği bizde var. Ama o sonuçları darbelerle, muhtıralarla engelleme geleneği sizde var.
"CHP'LİLER UTANÇ VERİCİ BİR AÇIKLAMA YAPTI"
Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren tablo ortaya çıktı. Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Milletin tercihine saygılıyız. Hukuki mekanizmalara, sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz Böyle bir açıklama yapıyor ondan sonra da AA ve bizleri verileri manipüle etmekle suçluyorlar. Tam tersine milli iradeyi gasp girişimidir. Çok utanç verici açıklamadır. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz. Birkaç saat sonra neticeler daha berrak ortaya çıkacak. Çıkıp da şimdiden Cumhurbaşkanı şu seçilmiştir demek utanç verici yaklaşım. Millet iradesine saygısızca bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımızın bize sık sık tekrarladığı 'Bizi ancak millet getirir, millet götürür' demiştir. Ama herhangi bir şekilde millet iradesinin tecelli etmesi sürecinde birilerinin manipülasyon yapmasına, toplum üzerine resmi sonuçlar açıklanmış gibi bir tansiyon yaratmaya çalışmasına mücadele etmeyiz. Biz bu tuzakları geçmişte de gördük. Her şeyden önce millete, siyaset kurumuna, sandığa saygısızlıktır. Sandığın sonucuna karşı şimdiden lekeleme çalışmasıdır. Cumhurbaşkanımız partimiz şimdiye kadar açıklanan sonuçlarda net önde olduğu halde 'Sonuç şudur' diye açıklamıyoruz, çünkü sürece saygı duyuyoruz. Bunlar kendilerine bir altlık hazırlamaya çalışıyorlar.
"GEREKEN AÇIKLAMAYI YSK YAPACAKTIR"
Sandıklar sayıyor, milletin iradesi tecelli edecek. Başımızın üzerinedir. Siyasetçinin sicil amiri millettir. Hepimiz bunu saygıyla kabul edeceğiz, başımızın üstünde taşıyacağız. Kazandığımızda da saygıyla karşıladık, belediyeleri kaybettiğimizde de saygıyla karşıladık. Kaybettiklerinde karşılarına çıkaran iktidarı yargı vesayetiyle, darbelerle millet iradesini lağvetmeye çalışanlar karşımızdakilerdir.
"BİZ KAZANDIĞIMIZDA HİÇBİR VATANDAŞIMIZ KAYBETMEZ"
Milli irade tam tecelli etmeden, hukuki süreç devam ederken, sayım süreci devam ederken millet adına yapılması gereken açıklamayı ki bunu YSK yapacaktır, bu siyasi gasptır. Milletimizin bir tansiyona girmesine, ülkemizde herhangi bir şekilde provokasyon olacakmış gibi kuşku içerisine girmeye gerek yoktur. Kendilerince mizansen oluşturmaya çalışıyorlar. Defalarca seçim yaptık. Kaybeden tek bir vatandaşımız olmadı. Biz kazandığımızda hiçbir vatandaşımız kaybetmez.
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