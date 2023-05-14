D'Hondt sistemi ne demek? D'Hondt seçim sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor?
"D'Hont sistemi nedir, oylar nasıl hesaplanıyor?" sorusu araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların açıklamasıyla birlikte milyonların gözü kulağı seçim sonuçlarına çevrildi. Genel seçimle birlikte D'Hondt sistemi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, D'Hondt seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor?
"D'Hondt sistemi nedir, nasıl hesaplanır" sorusu gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Milyonlarca vatandaş seçimini yaptı. Şimdi ise gözler oy oranlarına çevrildi. Seçim kanunu ile gündeme gelen konulardan biri de milletvekili hesaplamalarında kullanılması planlanan D'Hondt sistemi olmuştu. D'Hondt sistemi ne demek?
D'HONDT SİSTEMİ NEDİR?
D'Hondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D'Hondt tarafından 1878'de tasarlanmış nispi temsil sistemidir. Türkiye'de 1961'den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında– bütün milletvekili genel ve ara seçimlerinde d'Hondt sistemi uygulanmıştır; günümüzde de yürürlükte olan sistem budur.
HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
Bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ... bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilir.
Elde edilen paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere tahsis edilir. 7 milletvekili çıkaracak bir seçim bölgesinde A Partisi 60 000, B Partisi 25 000, C Partisi 14 000 oy almış olsun.
Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Son Durum
Anadolu Ajansı'nın saat 20.00 itibarı ile paylaştığı verilere göre;
- Türkiye genelinde yüzde 14,7 sandık açıldı.
- Açılan sandık sayısı 29 bin 659.
- Cumhur İttifakı yüzde 58,98 oy almış durumda.
- Millet İttifakı yüzde 27,76 oy almış durumda.
- Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 8,43 oy almış durumda.
- ATA İttifakı yüzde 1,13 oy almış durumda.
- Sosyal Güç Birliği İttifakı yüzde 0,16 oy almış durumda.
AK Parti yüzde 41,64, CHP yüzde 18,90, MHP yüzde 13,34, İYİ Parti yüzde 8,86, Yeşil Sol Parti yüzde 8,09 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,92 oy almış durumda.
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