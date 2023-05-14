D’Hondt sistemi ne demek? D’Hondt seçim sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor?

"D'Hondt sistemi nedir, nasıl hesaplanır" sorusu gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Milyonlarca vatandaş seçimini yaptı. Şimdi ise gözler oy oranlarına çevrildi. Seçim kanunu ile gündeme gelen konulardan biri de milletvekili hesaplamalarında kullanılması planlanan D'Hondt sistemi olmuştu. D'Hondt sistemi ne demek?