Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den Burdur’da önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı yarın kaybedecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Burdur'da gerçekleştirdiği mitinginde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Bahçeli, "Açık hesap yarın sandıkta görülecektir." diyerek muhalefetin terör örgütü PKK ve HDP'nin desteği ile seçime girmesine vurgu yaptı. Bahçeli, "Muhalefet ciddi manada güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Terörist Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP itifakı yenilmelidir" dedi mi, demedi mi? Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız." dedi.

"SİZİ SADECE YIKMAYACAĞIZ, KÖKÜNÜZÜ DE KAZIYACAĞIZ"

Bahçeli'nin Burdur'daki mitinginden öne çıkanlar şöyle:

Açık hesap yarın sandıkta görülecektir. Muhalefet ciddi manada güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Terörist Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP itifakı yenilmelidir" dedi mi, demedi mi? Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız. Burdurlu kardeşlerim sıra hepinizde.