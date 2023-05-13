Cumhurbaşkanı özel yayını izlenme rekoru kırdı! Reytinglerde de 4'e katladı: Fondaş medya çıldırdı
Son dakika haberleri... Dün akşam ekranlara gelen “Cumhurbaşkanı Özel Yayını” son zamanların en çok izlenen TV yayını oldu. Paylaşılan verilere göre, Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 katı fazla izlenme oranını yakaladı. Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla izlenmesini hazmedemeyen fondaş medyanın provokasyonu da verilerle çürütüldü.
12 Mayıs Cuma akşamı 21 televizyon kanalında ekranlara gelen Cumhurbaşkanı Özel programı ortak yayını, Kantar Medya tarafından yayınlanan rapora göre 14 Milyon 870 Bin kişi tarafından izlendi.
21 televizyon kanalında ortak yayınlanan Cumhurbaşkanı Özel Yayını, tüm kanalların aldığı izlenme oranları ve paylarıyla tüm kategorilerin en çok izleneni oldu.
Seçime günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merak edilen tüm soruları cevapladığı program, Tüm Kişiler'de %11,37 izlenme oranı, %33,75 izlenme payı AB'de %10,82 izlenme oranı, %32,69 izlenme payı 20+ABC1'de %11,94 izlenme oranı, %32,24 izlenme payı alarak listenin zirvesine yerleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU REYTİNGLERDE DE KATLADI
Paylaşılan verilere göre, Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 katı fazla izlenme oranını yakaladı.
FONDAŞ MEDYA HAZMEDEMEDİ
Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla izlenmesini hazmedemeyen fondaş medya, yalan haberleriyle vatandaşları şaşırtmaya çalıştı. "Reyting sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan ilk 10'a giremedi" diyerek provokasyon yapmaya çalışan CHP medyalarının algı operasyonu belgelerle çürütülmüş oldu.
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