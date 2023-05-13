Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılcak seçimlere ilişkin paylaştığı mesajında, 2002'den bu yana atılan kritik adımlara dikkat çekerek, "2002’den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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