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Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu

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Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanların hareketliliği sürüyor.

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