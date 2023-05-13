Sandık müşahidi para alır mı, ücreti ne kadar? YSK sandık müşahidi nedir, görevleri nelerdir?

SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sandık başında duracak kişilerin 6 asil üyeden oluşacağı öğrenildi. Öte yandan her asil üyenin bir de yedek üyesi olacak. Sandık kurulu ise başkan, gözlemci ve müşahit görevlilerinden teşekkül edecek