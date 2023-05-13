Sandık müşahidi para alır mı, ücreti ne kadar? YSK sandık müşahidi nedir, görevleri nelerdir?
Sandık müşahidi ücretleri arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı saatler kaldı. Seçimlerde görev alan müşahitlerin para alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, sandık müşahidi nedir, ne kadar kaç TL ücret alır? İşte, haberin detayları...
Sandık müşahidi ücretleri 2023! Milyonlarca vatandaş yarın sandığa gidecek. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde görev alan gözlemcilere para verilip, verilmeyeceği merak konusu oldu. Müşahit ve sandık kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle netlik kazanmış oldu. Peki, "Müşahit nedir, sandık müşahidi para alır mı, görevleri nelerdir, nasıl olunur?"
SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI, NE KADAR ALIR?
Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
MÜŞAHİT NE DEMEK?
*14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak.
*Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
*Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.
MÜŞAHİT NASIL OLUNUR, GÖREVLERİ NELERDİR?
Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.
Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.
Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.
SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sandık başında duracak kişilerin 6 asil üyeden oluşacağı öğrenildi. Öte yandan her asil üyenin bir de yedek üyesi olacak. Sandık kurulu ise başkan, gözlemci ve müşahit görevlilerinden teşekkül edecek
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- Sandık müşahidi para alır mı, ücreti ne kadar? YSK sandık müşahidi nedir, görevleri nelerdir?
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