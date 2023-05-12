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Kilis ve Osmaniye 2. bölge şark statüsüne alındı! EGM duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2023
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Kilis ve Osmaniye 2. bölge şark statüsüne alındı! EGM duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, asrın çifte felaketi depremlerden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçelerinin 2. bölge şark statüsüne alındığını bildirdi.

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