Son dakika | Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Semtin adının Levent olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Acaba niye Levent? Çünkü, Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri neydi? Denizci olduğu için leventti. Ve bundan dolayı da semtin adı Levent olarak kaldı. Ve bizlere de sordukları zaman dedik ki, 'Buraya Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin adı yakışır.' dedik. Kaptan-ı Derya buradan boğaza indi. Yani bugünkü Deniz Müzesi'nin olduğu yere buradan hareket etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki, 'Buraya bu camimizi inşa edelim.' ve kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon Türk lirasına da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını eksik etmesin diyorum." ifadelerini kullandı.