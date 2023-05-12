Son dakika | Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İstanbul'da yapımı tamamlanan Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında konuştu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere toplam 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'te inşası tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışındaki konuşmasına, "Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan yüce Allah'a hamdüsenalar ediyorum." sözleriyle başladı.
Açılışını yaptıklarını caminin İstanbul ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu güzel eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen işçisinden, memuruna, mimarına, ustasından, sanatçısına kadar herkese şahsı ve millet adına teşekkür etti.
Semtin adının Levent olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Acaba niye Levent? Çünkü, Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri neydi? Denizci olduğu için leventti. Ve bundan dolayı da semtin adı Levent olarak kaldı. Ve bizlere de sordukları zaman dedik ki, 'Buraya Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin adı yakışır.' dedik. Kaptan-ı Derya buradan boğaza indi. Yani bugünkü Deniz Müzesi'nin olduğu yere buradan hareket etti." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki, 'Buraya bu camimizi inşa edelim.' ve kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon Türk lirasına da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını eksik etmesin diyorum." ifadelerini kullandı.
Barbaros Hayrettin Paşa'nın, kardeşi Oruç Reis ile Osmanlı donanmasına tarihinin en büyük başarılarını yaşattığını söyleyen Erdoğan, "Preveze Zaferi ile Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığı zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine çıkmıştır. Ayrıca onun mektebinde yetişen denizciler yıllarca donanmamıza hizmet etmişlerdir." diye konuştu.
"CAMİMİZİN BEŞİKTAŞ'TA ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERECEĞİNE İNANIYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk denizciliğinin abidevi ismi, Kaptan-ı Derya" olarak andığı Barbaros Hayrettin Paşa'yı rahmet ve şükranla yad ederek, Allah'tan mekanını cennet, makamını ali eylemesini diledi.
Adını yaşatmak üzere inşa ettikleri Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin de hem onun mirasına hem de şehrin mimari ve kültürel dokusuna uygun bir eser olduğunu gördüklerini belirten Erdoğan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Projenin ana teması olarak, Barbaros Hayrettin Paşa denizcilik temalarından yola çıkılmıştır. Tüm bezemeler, hat, tezyinat, minyatür çalışmalarında bu ana başlıklardan ilham alınmıştır. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup, Cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir. Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kafeteryasıyla her şey en ince detayına kadar düşünülmüş camimizin Beşiktaş'ta çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Hatta Kağıthane ve Beşiktaş, ortak alan da buna diyebiliriz."
Projede emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Camimize sahip çıkan, namazlarıyla, dualarıyla, ilmi çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar eden tüm kardeşlerime, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil, burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.
Erdoğan, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimleri hatırlatarak, "Bu arada tabii pazar gününü de unutmuyorsunuz." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuduğu açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle caminin açılış kurdelesini kesti.
Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.
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