Kerem Kınık istifa mı etti, neden son dakika? Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir, nereli?
"Kerem Kınık istifa mı etti görevden mi alındı?" sorusu merak konusu oluyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık'ın Kızılay Genel Kurulu'nda tekrar aday olmayacağı öğrenildi. Son dakika açılamaların ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Kerem Kınık istifa mı etti? Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden mi alındı?
"Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir, kaç yaşında, istifa mı etti?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kerem Kınık'ın Kızılay Genel Kurulu'nda tekrar aday olmayacağı öğrenildi. Kerem Kınık neden istifa etti? Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden mi alındı? İşte, son dakika gelişmeler...
KEREM KINIK NEDEN İSTİFA ETTİ SON DAKİKA?
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi yasa boğmuştu.
Vatandaşın yaraları sarılmaya devam ederken, çadır ihtiyacının olduğu o günlerde Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıktı. Tepki gören, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, eleştirilerin hedefi olmuş günlerce süren bir tepki yağmuruna tutulmuştu. Kınık'ın istifa ettiği öğrenildi.
Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı anlaşılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık için kamuoyundan çok ciddi istifa sesleri yükseldi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kınık ile ilgili, "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız." ifadelerini kullandı.
KEREM KINIK KİMDİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
8 Temmuz 1970'te Malatya'da dünyaya gelen Kerem Kınık . İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı ve 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde Afet Tıbbı doktorasını tamamlamıştır.
Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunan Kınık, 1993-1995 yılları arasında Amasya İl Sağlık Müdürlüğünde sorumlu hekimlik, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı, 1999-2013 yıllarında sağlık, bilgi teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda kurucu ortaklık ve genel müdürlük yapmıştır.
2013-2015 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak çalışmıştır. Kerem Kınık, 2016'dan bu yana da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Üniversite yıllarından itibaren çeşitli organizasyonlarda insani yardım gönüllüsü olan Kınık, Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı.
2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk Kızılay'da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi. 2015 yılından Kasım 2017'ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
Kınık, İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Üç çocuk babası ve üç torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.
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