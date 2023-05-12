Kerem Kınık istifa mı etti, neden son dakika? Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir, nereli?

Üniversite yıllarından itibaren çeşitli organizasyonlarda insani yardım gönüllüsü olan Kınık, Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı.

2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk Kızılay'da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi. 2015 yılından Kasım 2017'ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Kınık, İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Üç çocuk babası ve üç torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.