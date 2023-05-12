Başkan Erdoğan’dan ortak yayın programında gündeme ilişkin flaş açıklamalar! Türkiye tarihi seçime gidiyor...

Türkiye tarihinin en önemli seçimine gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere artık sadece saatler kaldı. Başkan Erdoğan, seçime giderken AHaber ve ATV'nin de aralarında bulunduğu ortak yayın programına katılıyor. Erdoğan programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veriyor. Başkan Erdoğan, kumpas kurulan Muharrem İnce'yi aradığını açıklayarak "Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi." dedi. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan her sonucun meşru kabul edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Sandık demokrasinin namusudur." ifadelerini kullandı.

Tarihi miting maratonu sonrası sahadaki seçim atmosferi nasıldı? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine neden olan kumpasın arkasında ne var? Kandil'den peş peşe gelen destek açıklamaları karşısında 7'li koalisyon masası neden sessizliğini koruyor? 14 Mayıs öncesi gençlere mesajı ne? Son dönemde fahiş şekilde artan konut kiralarına karşı hangi önlemler alınacak?

İşte Başkan Erdoğan'ın gündeme ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar:

Öncelikle tüm arkadaşlarımıza adeta final diyebileceğimiz böyle bir televizyon programı benim için güzellik oldu. Şimdi sizlerle birlikte bu pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk işaret fişeğini atmıştık. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. AK Parti adeta kendisiyle yarışmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle inşa edeceğiz. O gün dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazanacak. Bugün Balkanlardan gelen birçok dostlarımız vardı. Yıllardır tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Bugün onlarla Cuma'da beraber olduk. Daha sonra onlar akşam tüm Rumeli sakinleriyle bir araya geldiler. Ardından 4 bin civarında gençle bir araya geldik. Onlarla olan birlikteliğimizi aynı zamanda ödüller vardı. Bilim, sanat, kültür, sporda.