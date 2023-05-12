YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? 14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? Oy pusulası değişecek mi?
Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının hemen ardından yurtdışında kullanılan oylara ne oalcağı merak konusu oldu. Peki 14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? Cumhurbaşkanı adayı çekilince ne olur?
Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamasıyla birlikte arama motorlarında "YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak?", "Oy pusulası değişecek mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLARA NE OLACAK?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek.
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.
Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.
Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek.
İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.
YSK temsilcileri, İnce'nin çekilmesi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
OY PUSULALARI DEĞİŞECEK Mİ?
- AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Çekilmesi Seçim hukuku açısından anlam ifade etmez. Bütün seçim iş ve işlemleri devam eder. Adaylıktan çekilme süresi geçti. Basılan oy pusulaları da değişmez. Yurtdışı gibi yurtiçi seçimde de aynı oy pusulası kullanılır. Seçmen isterse çekilen adaya oy verebilir. Sayın İnce'ye yurtdışında atılan oylar da geçerli sayılır. Yüzde 50+1'le İnce kazanırsa mazbata verilmez. İkinci tur seçim yapılır ve ikinci tura en çok oy alan iki adayla gidilir.
OYLAR SAYILACAK MI?
- YSK CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu: Sayın İnce'nin çekilmesi yeni bir hukuki durum doğurmaz. Her işlem aynen devam edecek. Oylar geçerli olacaktır. Birleştirmeye de girecektir. Yurtdışında kullanılan oylar sayılacak. Sayın İnce'nin çekilse de oy pusulasında adı kalacağı için seçmen oy kullanacak. Yurtiçinde de oy çıkarsa sayılacak. Yani çekilme beyanı sadece siyasi sonuç doğurur, hukuki değil.
- YSK İYİ Parti Temsilcisi Tolga Öztürk: Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda oy pusulası değiştirilmez. Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz. Çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce saat 14.00'de adaylıktan çekilme ve hakkındaki iddialara dair partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. İnce, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.
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