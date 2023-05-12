YSK Muharrem İnce yurtdışı oyları geçersiz mi sayılacak? 14 Mayıs seçimlerinde Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak? Oy pusulası değişecek mi?

YSK temsilcileri, İnce'nin çekilmesi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

OY PUSULALARI DEĞİŞECEK Mİ?

- AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Çekilmesi Seçim hukuku açısından anlam ifade etmez. Bütün seçim iş ve işlemleri devam eder. Adaylıktan çekilme süresi geçti. Basılan oy pusulaları da değişmez. Yurtdışı gibi yurtiçi seçimde de aynı oy pusulası kullanılır. Seçmen isterse çekilen adaya oy verebilir. Sayın İnce'ye yurtdışında atılan oylar da geçerli sayılır. Yüzde 50+1'le İnce kazanırsa mazbata verilmez. İkinci tur seçim yapılır ve ikinci tura en çok oy alan iki adayla gidilir.