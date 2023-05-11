Kasetle gelenin anketle "zafer" hayali! KONDA seçmenin aklıyla böyle alay etti: "Erdoğan'dan silip bunlara yazalım" planı
KONDA "son seçim anketi" diye yayınladığı grafiklerde adeta seçmenin aklıyla alay eden bir operasyona imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm bilimsel anket sonuçlarında farkla önde olduğu seçim arefesinde görülmemiş bir manipülasyona imza atan Konda Erdoğan dahil diğer Cumhurbaşkanı adaylarının oylarını alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı. Gerçeklikten uzak anket sonuçları paylaşan Konda, baraj altına kadar gerileyen İYİ Parti'ye de kıyak geçerek oylarını neredeyse iki katına çıkarmış gibi gösterdi
Türkiye'de bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu önde değilken seçime 3 gün kala KONDA isimli şirketi son seçim anketi olarak yayınladığı grafikte adeta seçmenin aklıyla alay etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradaki farkı kapatmış gibi gösteren KONDA bununla da yetinmeyip Hem Başkan Erdoğan'ın, hem Muharrem İnce'nin oylarını alıp neredeyse olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na vererek 7'li masayı Erdoğan'ın önünde göstermeye çalıştı.
DİĞER ADAYLARIN OYLARINI SİLİP KILIÇDAROĞLU'NA EKLEMİŞLER!
Kılıçdaroğlu'na gelen anketlerde dahi kendisini önde gösteren bir çalışma yer almazken KONDA'nın diğer adaylardan sildiği oyları direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na yazması tepki çekti.
ERDOĞAN'IN OYLARINI SİLİP KILIÇDAROĞLU'NA EKLEMİŞLER!
KONDA akıl sınırlarını zorlayacak şekilde siyasette görülmemiş bir oy devşirmesi yaparak Erdoğan'ın puanlarını silerek direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na ekledi.
KONDA'NIN YOLLARI KİMLERLE NEREDE KESİŞİYOR? KURUCUSU ALMAN DERNEĞİNİN TEMSİLCİSİ
KONDA kurucularından Bekir Ağırdır'ın Türkiye'de bölücü yapıları desteklemesiyle tanınan Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin Türkiye temsilciliğinde görev aldığı belirtiliyor.
KIZI HDP'DE EŞBAŞKANLIK YAPTI
KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, HDP İstanbul İl Eşbaşkanlığı yapmıştı Ayşe Erdem hala HDP ile çalışıyor. Erdem'in "Kararsızları HDP'li yapacağız" gibi demeçleri biliniyor. O dönem Ayşe Erdem ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Babam bana çok doğru bir iş yaptığımı hissettiriyor" demişti.
OĞLU DA ERDOĞAN GİTSİN VİDEOSU ÇEKMİŞ!
7'li koalisyonun adına operasyon çeken KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in oğlu Aydın Erdem "Erdoğan'ın gitmesini" istediğini açıkladığı video ile de biliniyor.
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