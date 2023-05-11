Kasetle gelenin anketle "zafer" hayali! KONDA seçmenin aklıyla böyle alay etti: "Erdoğan'dan silip bunlara yazalım" planı

Türkiye'de bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu önde değilken seçime 3 gün kala KONDA isimli şirketi son seçim anketi olarak yayınladığı grafikte adeta seçmenin aklıyla alay etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradaki farkı kapatmış gibi gösteren KONDA bununla da yetinmeyip Hem Başkan Erdoğan'ın, hem Muharrem İnce'nin oylarını alıp neredeyse olduğu gibi Kılıçdaroğlu'na vererek 7'li masayı Erdoğan'ın önünde göstermeye çalıştı.

DİĞER ADAYLARIN OYLARINI SİLİP KILIÇDAROĞLU'NA EKLEMİŞLER!

Kılıçdaroğlu'na gelen anketlerde dahi kendisini önde gösteren bir çalışma yer almazken KONDA'nın diğer adaylardan sildiği oyları direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na yazması tepki çekti.