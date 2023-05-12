İSPANYA SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de ülke seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak sandığa gitmeye hazırlanırken yurtdışı oylarından İspanya seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Seçimi anlık ve tüm detaylarıyla takip etmek isteyenler ahaber.com.tr'den ulaşabilir. İşte merak edilenler...
14 Mayıs seçimleriyle birlikte ülke oy oranları ve seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar şimdiden "İspanya 14 Mayıs seçim sonuçları" araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını ahaber.com.tr'den eksiksiz takip edebilirsiniz.
İSPANYA SEÇİM SONUÇLARI 2023
İspanya seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında ülkelerin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
14 MAYIS PAZAR OY KULLANMA SAATLERİ
Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Bunların 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi seçmen. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.
14 MAYIS SEÇİM VE OY VERME DETAYLARI!
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.
OYUMUN GEÇERSİZ OLMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
İKİNCİ TURDA OY KULLANIMI
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?
- Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
- SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?
- MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI 2023! Millet İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il ilçe genel seçim sonuçları
- Yalı Çapkını neden yok? 12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?
- YENİDEN REFAH PARTİSİ 2023 OY ORANLARI! Yeniden Refah Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...
- CHP 2023 OY ORANLARI! Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...
- Yalı Çapkını yeni bölüm STAR TV CANLI İZLE! 12 Mayıs Yalı Çapkını 32. bölüm FULL HD kesintisiz tek parça canlı izle!
- ESENYURT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SULTANGAZİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?