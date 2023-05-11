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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Okul öncesi eğitimde o ücretlerin hepsi kaldırıldı

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Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Okul öncesi eğitimde o ücretlerin hepsi kaldırıldı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarınca belirlenen ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.

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