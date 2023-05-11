Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonu başladı! Teröristlere ağır darbe: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

EREN HUZUR İLKBAHAR-YAZ KAPSAMINDA 9 BİN 222 OPERASYON İCRA EDİLECEK

01 Ekim 2023 tarihine kadar devam etmesi planlanan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonlarıyla, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.222 operasyon gerçekleştirilecek.

EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARINDA 205 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 601 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarında; 44'ü ölü olmak üzere toplam 205 terörist etkisiz hale getirilirken, PKK terör örgütüne ait 601 mağara/sığınak/depo imha edilmiş, 306 adet silah, 427 adet el bombası, 196 adet mayın/EYP, 1.691 kg patlayıcı madde, 141.638 adet değişik çapta mühimmat, 1.160 adet tüp, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 adet jeneratör, 70 adet dürbün, 18 adet güneş paneli ve 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan operasyonlara, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir ruhla başarı ile devam edilecek ve PKK terör örgütünün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacaktır.