Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi? 2023 Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan son dakika!
Son dakika haberleri... Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin hemen ardından benzer bir iddia sosyal medyada Sinan Oğan için de geldi. Seçimlere birkaç gün kala Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte gözler Oğan'a çevrildi. Peki Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi?
Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin son dakika ayrılma kararını kamuoyu ile paylaşmasının hemen ardından sosyal medyada Sinan Oğan'ın da çekileceğini ilişkin iddialar ortaya atılmaya başlandı. Peki Sinan Oğan adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi? Sinan Oğan çekilme iddialarına cevap verdi mi?
SİNAN OĞAN SON DAKİKA ADAYLIK AÇIKLAMASI
Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin hemen ardından Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceğine ilişkin iddialar atılmaya başlandı.
Sinan Oğan Twitter hesabı üzerinden adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayarak, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz." dedi.
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu.
FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALEFET YAPACAĞIM DİYENLER KULLANIYOR
Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "FETÖ'cüler yapıyor muhalefet yapacağım diyenler kullanıyor." dedi. Esip gürleyen CHP ve FETÖ ortaklığına sert sözler söyleyen İnce, kumpasa boyun eğdiğini açıklayarak, "Adaylıktan çekiliyorum." ifadelerini kullandı.
İnce'nin açıklamalarından satır başları:
"İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.
Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.
Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.
45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Emniyet, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşananlarda gizlice çekilmişti. Ama benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Gerçek değil.
Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Nerede bu savcılar? Pazar 10 milyon lira havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.
Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.
Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki DEVA'lı, Gelecek'li var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.
Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum.
FETÖ-CHP KUMPASINA BOYUN EĞDİ
Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."
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