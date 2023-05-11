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14 Mayıs seçim ertelendi mi, ertelenecek mi? YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim tarihi değişecek mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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14 Mayıs seçim ertelendi mi, ertelenecek mi? YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim tarihi değişecek mi?

Seçim ertelendi mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmasının hemen ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki 14 Mayıs seçim ertelendi mi, ertelenecek mi? YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim tarihi değişecek mi?

Seçim ertelendi mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmasının hemen ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki 14 Mayıs seçim ertelendi mi, ertelenecek mi? YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim tarihi değişecek mi?

SEÇİM ERTELENECEK Mİ?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle seçimin ertelenip ertelenmeyeceği merak edildi. Konuyla ilgili YSK'dan açıklama beklenirken Muharrem İnce'ye verilen yurt dışı oylarının geçersiz sayılması ve seçim tarihinin ertelenmemesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM İNCE OYLARI NE OLACAK?

Yurt dışında yapılan oylama sonrası Muharrem İnce'nin oyları geçersiz sayılacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili YSK'dan kesin bilgi gelmedi.

Ayrıntılar geldiğinde haberimizde yer alacak.

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