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MSB'den "Tahıl Girişimi Toplantısı" açıklaması: Mutabık kalındı

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Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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MSB’den Tahıl Girişimi Toplantısı açıklaması: Mutabık kalındı

Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl Girişimi"nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığını açıkladı.

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