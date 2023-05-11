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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 14 Mayıs mesajı: Farklı bir Türkiye için kürek çekmeye başlayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan 14 Mayıs mesajı: Farklı bir Türkiye için kürek çekmeye başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye yüzyılında ülkemize, şehrimize çok önemli, çok büyük hizmetler yapmanın başlangıç noktası 15 Mayıs sabahı olacaktır. 15 Mayıs sabahı hakikaten farklı bir Türkiye, farklı bir dünya için inşallah kürek çekmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyız” dedi.

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