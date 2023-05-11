Erdoğan düşmanlığı belgesel çektirdi! Kirli propaganda uzmanı BBC yine iş başında! FETÖ’ye yakın isimleri topladılar...

BATI MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU

Başta İngiliz gazetesi The Economist olmak üzere, Alman basın mecralarına ve Fransız dergilere kadar pek çok ajans algı operasyonu uğruna bir karalama kampanyası başlattı.

BBC'DEN 'TÜRKİYE: ERDOĞAN'IN İMPARATORLUĞU' BELGESELİ

Ancak İngiliz yayın kanalı BBC durumu iyice öteye götürdü. Birkaç gün önce Financial Times, BBC'nin 'Türkiye: Erdoğan'ın İmparatorluğu' başlıklı bir mini belgesel serisi hazırlayacağını ifade etmişti.