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Erdoğan düşmanlığı belgesel çektirdi! Kirli propaganda uzmanı BBC yine iş başında! FETÖ'ye yakın isimleri topladılar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Erdoğan düşmanlığı belgesel çektirdi! Kirli propaganda uzmanı BBC yine iş başında! FETÖ’ye yakın isimleri topladılar...

Türkiye için artık seçimlere saatler kalırken Batı medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandallarına devam ediyor. İngiliz basınından BBC Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir mini belgesel yayınlarken, 'Türkiye: Erdoğan İmparatorluğu' ismi verilen belgesele FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen isimler ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Belgesele konuk olan kişiler Başkan Erdoğan'a yönelik yalan ve iftiraları sürdürdü. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken dünya basını da 14 Mayıs tarihine kilitlenmiş durumda.

Diğer yandan seçim gününün yaklaşmasının ardından Batı medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Uluslararası ajanslar yaptıkları yayınlarda sık sık Başkan Erdoğan'a yer veriyor.

BATI MEDYASINDAN ALGI OPERASYONU

Başta İngiliz gazetesi The Economist olmak üzere, Alman basın mecralarına ve Fransız dergilere kadar pek çok ajans algı operasyonu uğruna bir karalama kampanyası başlattı.

BBC'DEN 'TÜRKİYE: ERDOĞAN'IN İMPARATORLUĞU' BELGESELİ

Ancak İngiliz yayın kanalı BBC durumu iyice öteye götürdü. Birkaç gün önce Financial Times, BBC'nin 'Türkiye: Erdoğan'ın İmparatorluğu' başlıklı bir mini belgesel serisi hazırlayacağını ifade etmişti.

SADECE BRİTANYA'YA AÇILDI

9 Mayıs'ta yayımlanan belgeselin yalnızca Britanya sunucularında izlenebileceğini fark edildi. İlk iki bölümü yayımlanan videoda skandal ifadelere yer verildi.

"ŞAPKADA NE SAKLADIĞINI BİLMİYORUZ"

Belgeselin bir kesitinde "Bazıları artık Erdoğan'ın iktidarda kalmak için her şeyi yapacağını söylüyor. Şapkada ne sakladığını bilmiyoruz. Ne tür bir şapka çıkaracak. Siyasi sürprizlerin ustasıdır. Rakibini nasıl baltalayıp yeneceğini çok iyi biliyor" denildi.

AHMET ŞIK DA KONUKLARDAN BİRİ OLDU

Belgeselin başka bir kesitinde ise 'yasa dışı' faaliyetlerin olduğundan bahsedildi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili seçildikten sonra TİP'e geçen Ahmet Şık da belgesele konuk oldu. Şık, bir 'derin devletin' olduğu ve yapının çirkin işler yaptığını iddia etti.

FETÖ GÜZELLEMESİ YAPILDI

Başka bir kesitte ise FETÖ güzellemesi yapıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'iyi niyetliymiş' gibi gösterilerek dünyanın her yerinde sözde güvenli okullar açıldığından bahsedildi.

CHP'Lİ ÖZKAN AK PARTİ'Yİ SUÇLADI

Belgesele konuk olanlar arasında eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da vardı. Özkan, FETÖ tarafından ele geçirilen kadrolarla ilgili AK Parti'yi suçladı.

Belgeselin devamında insanların hükümeti eleştirmekten çekindiğinden ve bağımsız bir medyanın kalmadığı iddia edildi.

GEZİ PARKI İÇİN DE MEHMET ALİ ALABORA

Belgeselin ilk bölümünde Gezi Parkı'ndan bahsedildi. Gezi Parkı ile ilgili firari Mehmet Ali Alabora ile röportaj yapıldı. Alabora Gezi Parkı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2 bölümü yayımlanan belgeselin ilk bölümünde Erdoğan'ın siyasete başladığı ilk yıllarından bahsedildi. Belgeselin devamında ise Gezi Parkı olaylarından bahsediliyor.

İKİNCİ BÖLÜMDE AHMET DAVUTOĞLU

İkinci bölümde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu görüldü. Bölümün açıklamasında, "14 Mayıs 2023'te Erdoğan yeni bir genel seçimle karşı karşıya. Anketler, Erdoğan'ın iktidar ittifakını ve muhalefeti tahmin edilemeyecek kadar yakın gösteriyor, ancak birçok kişi Erdoğan'ın iktidarda kalmak için her şeyi yapacağına inanıyor" denildi.

İngiliz The Economist’in bitmeyen Kılıçdaroğlu aşkı!
Batı medyasında Erdoğan düşmanlığı
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