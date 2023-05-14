ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları Oy Oranları!
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlere sayılı günler kala, sandık başına geçmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Peki, Isparta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, oy oranları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlere sayılı günler kala, sandık başına geçmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş, hangi partinin ne kadar oy alacağını merak ediyor. Peki, Isparta seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Osmaniye seçim sonuçları oy oranları...
ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Isparta seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oy oranları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?
- "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
- Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
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