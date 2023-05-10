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Vicdanı kurumuş bunların! Fondaş TELE 1'den akılalmaz yalan! CHP'nin silahlı saldırısını AK Parti'ye yıktılar

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Vicdanı kurumuş bunların! Fondaş TELE 1’den akılalmaz yalan! CHP’nin silahlı saldırısını AK Parti’ye yıktılar

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken Gaziantep'te bulunan AK Parti standına CHP'li isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk olarak taş ve sopa ile saldıran CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede 4 AK Partili isim yaralanırken bir kişinin kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu tespit edildi. CHP'nin fonladığı Tele1 rezalete imza atarak, AK Partili üyelerin, CHP'lilere saldırdığını yazdı. Haber sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gaziantep'te CHP Gençlik kollarına üye bir grup, AK Parti standına saldırdı. Sopalarla standı basan CHP'liler seçim otobüsüne taş fırlattı. Grup içerisinde yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, silahla havaya ateç açtı. Fondaş basında saldırının AK Parti'liler tarafından gerçekleştirildiği yalanı atıldı.

SİLAHLA SALDIRDILAR
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki AK Parti standına CHP'liler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, AK Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu.

Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Bu arada İyi Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı öğrenildi.

CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.

Yaralanan AK Parti'li üyeler tedavilerinin ardından seçim çalışmalarına katılmak üzere standlarına geri döndü.

FONDAŞ MEDYA MİDE BULANDIRDI
CHP tarafından fonlanan Tele1, rezalete imza atarak kamera kayıtları ve fotoğraflara karşın saldırı AK Parti üyelerinin gerçekleştirdiği öne süren bir haber yayınladı.

Haberde, "AK Parti'li 25-30 kişilik grup standın demirlerini sökerek CHP'li gençlere saldırdı" ifadelerini kullanan Tele1, 3 CHP üyesinin yaralandığını yazdı.

Havaya ateş açan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar'ın niyetinin kavgayı ayırmak olduğunu yazan Tele1, CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar'ın saldırıya ilişkin provokasyon yalanına da haberinde yer verdi.

Tele1'in sosyal medyada da paylaşılan yalan haberi büyük tepki çekti. Kullancılar görüntülere karşın alenen provokatif haberini sert sözlerle eleştirdi.

Tepki paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

CHP’lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı CHP'LİLERİN AK PARTİ OTOBÜSÜNE SALDIRI ANI
CHP’lilerin AK Parti otobüsüne saldırı anı CHP'LİLERİN AK PARTİ OTOBÜSÜNE SALDIRI ANI
CHP’lilerden AK Parti standına silahlı saldırı! CHP'LİLERDEN AK PARTİ STANDINA SİLAHLI SALDIRI!

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