Vicdanı kurumuş bunların! Fondaş TELE 1'den akılalmaz yalan! CHP'nin silahlı saldırısını AK Parti'ye yıktılar
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken Gaziantep'te bulunan AK Parti standına CHP'li isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk olarak taş ve sopa ile saldıran CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede 4 AK Partili isim yaralanırken bir kişinin kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu tespit edildi. CHP'nin fonladığı Tele1 rezalete imza atarak, AK Partili üyelerin, CHP'lilere saldırdığını yazdı. Haber sosyal medyada büyük tepki çekti.
Gaziantep'te CHP Gençlik kollarına üye bir grup, AK Parti standına saldırdı. Sopalarla standı basan CHP'liler seçim otobüsüne taş fırlattı. Grup içerisinde yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, silahla havaya ateç açtı. Fondaş basında saldırının AK Parti'liler tarafından gerçekleştirildiği yalanı atıldı.
SİLAHLA SALDIRDILAR
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki AK Parti standına CHP'liler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, AK Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu.
Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Bu arada İyi Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı öğrenildi.
CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.
Yaralanan AK Parti'li üyeler tedavilerinin ardından seçim çalışmalarına katılmak üzere standlarına geri döndü.
FONDAŞ MEDYA MİDE BULANDIRDI
CHP tarafından fonlanan Tele1, rezalete imza atarak kamera kayıtları ve fotoğraflara karşın saldırı AK Parti üyelerinin gerçekleştirdiği öne süren bir haber yayınladı.
Haberde, "AK Parti'li 25-30 kişilik grup standın demirlerini sökerek CHP'li gençlere saldırdı" ifadelerini kullanan Tele1, 3 CHP üyesinin yaralandığını yazdı.
Havaya ateş açan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar'ın niyetinin kavgayı ayırmak olduğunu yazan Tele1, CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar'ın saldırıya ilişkin provokasyon yalanına da haberinde yer verdi.
Tele1'in sosyal medyada da paylaşılan yalan haberi büyük tepki çekti. Kullancılar görüntülere karşın alenen provokatif haberini sert sözlerle eleştirdi.
Tepki paylaşımlarından bazıları şu şekilde:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KİLİS İLİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- BARTIN İLİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- BİLECİK 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- KARABÜK 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- KARS SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- BOLU İLİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- RİZE 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- 1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...
- KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- MUŞ SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- YOZGAT İLİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…