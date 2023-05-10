3 büyük ilde kentsel dönüşüm hamlesi! 75 milyar TL yatırım yapıldı

75 MİLYARLIK YATIRIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak AK Parti Hükümeti döneminde İzmir'e 75 milyar 556 milyon 703 bin lira yatırım yapıldı. 20 milyar 7 milyon 675 bin lira tutarında yatırım ise devam ediyor. Depremin ardından yeni konut ve iş yerlerinin inşasına başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşlara yeni konutlarını ve iş yerlerini 1 yılda teslim edildi. İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5.061 konut inşa edildi. Bugüne kadar 1.404'ü yerinde olmak üzere 4.604 konut yapıldı, 457 konutun yapımında ise sona gelindi. TOKİ eliyle İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19.430 konutu sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi. Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3.960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e toplamda 13 bin konut ve dükkânı kazandırmış olacak. İzmir depremi sonrası 1.404 Bayraklı ve 3.657 rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5.061 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihalesi yapıldı. Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan 1.404 konut ve 289 işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alanda ihale edilen 3.657 konut ve 68 işyerinden; 397 adet konut 2 iş yeri teslim edildi. 444 adet konut ve 6 iş yerinin ise teslimleri bu ay başlayacak. 2.357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskan işlemleri devam ediyor.