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Yurt dışında sandığa rekor katılım! İşte son rakam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Yurt dışında sandığa rekor katılım! İşte son rakam

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 361 oldu.

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