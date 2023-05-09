09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir'de terör operasyonu: Sahte kimlikle yakalandı

Balıkesir'de terör operasyonu: Sahte kimlikle yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
ABONE OL
Balıkesir’de terör operasyonu: Sahte kimlikle yakalandı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda DEAŞ'lı terörist Muhammed Şeyh Suud, sahte kimlikle yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA