Bakan Kurum’dan işçilere TOKİ’den konut müjdesi! Uygun fiyatlı yeni ev projesi

Türkiye'yi ekonomik olarak büyüten, geliştiren, kalkındıran iş insanlarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bugün artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Dünya sanayisi artık; ekoverimlilik, çevre dostu teknolojiler ve endüstriyel ekoloji, endüstriyel simbiyoz gibi yeni kavramları konuşuyor. Bu yüzden sanayide mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ne kadar önemliyse; çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmak da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Biz şundan çok eminiz. Toprak için su ne ise ekonomi için de sanayi odur. Bugün sanayisini gözeten koruyan, kollayan, adeta pamukla saran bir iktidar, liderimiz var. Çünkü yine şunu çok iyi biliyoruz ki üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde sayar, biz üretiyoruz" dedi.