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Hangi üniversitelerde ilave kontenjan açılacak son dakika? YKS ilave kontenjan açılacağı üniversiteler hangileri? Öğrencilere...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Hangi üniversitelerde ilave kontenjan açılacak son dakika? YKS ilave kontenjan açılacağı üniversiteler hangileri? Öğrencilere...

"Hangi üniversitelerde ilave kontenjan açılacak son dakika?" sorusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Başkan Erdoğan, Adana'daki mitinginde depremzede öğrencilere üniversiteye girişte ek kontenjan verileceğini söyledi. Peki, Hangi üniversitelerde ilave kontenjan açılacak son dakika?

Üniversite öğrencilerine yüzde 25 ek kontenjan hakkı verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede öğrencilere ek kontenjan verileceğine dair son dakika açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası binlerce öğrenci, ''Hangi üniversitelerde ilave kontenjan var? Kimler yararlanabilecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ek kontenjan son dakika gelişmeleri...

YÜZDE 25 EK KONTENJAN MÜJDESİ!

Kahramanmaraş felaketinin ardından epremzedelerin yaralarını sarmaya yönelik adımlar peş peşe atılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana'daki mitinginde depremzede öğrencilere üniversiteye girişte ek kontenjan verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız." dedi.

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

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