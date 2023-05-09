Hangi üniversitelerde ilave kontenjan açılacak son dakika? YKS ilave kontenjan açılacağı üniversiteler hangileri? Öğrencilere...

YÜZDE 25 EK KONTENJAN MÜJDESİ!

Kahramanmaraş felaketinin ardından epremzedelerin yaralarını sarmaya yönelik adımlar peş peşe atılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana'daki mitinginde depremzede öğrencilere üniversiteye girişte ek kontenjan verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız." dedi.