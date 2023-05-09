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Erzurum’da yaşanan olaylara karışmıştı! Uzman çavuş hakkında MSB'den açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Erzurum’da yaşanan olaylara karışmıştı! Uzman çavuş hakkında MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Mayıs 2023’te Erzurum’da yaşanan olaylara karışan Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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