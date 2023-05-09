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Uyuşturucu kaçaklarına geçit yok! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İşte ele geçirilenler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Uyuşturucu kaçaklarına geçit yok! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İşte ele geçirilenler

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20.524 gram eroin ve 3.579 gram toz esrar ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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