AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Adana mitinginde konuştu: Türkiye düşmanları oklarını Başkan Erdoğan’a çevirmiş

"KALP İŞARETİ YAPAMAYANLARIN BİR SANİYE İÇİNDE HDP İŞARETİ YAPTIĞINI GÖRDÜK"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının ilk ateşini yaktığını hatırlatarak, "İnşallah bu gazları daha çok çıkardıkça milletimize Cumhurbaşkanı'mız yepyeni müjdeler verecek. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Kızılelma göklerde uçuyordu ama bunlar kalp işaretini hala becerememişlerdi. Bunlar kalp işareti yapmak için gayret ederken Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA gemisi TCG Anadolu denizlerde bayrak göstermeye başladı. Bunlar kalp işareti yapmaya çalışırken Cumhurbaşkanımız ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi, hanımların evdeki emeği bereketlensin diye. Bunlar hala kalp işareti yapmaya çalışıyordu, Cumhurbaşkanı'mız gençlere, evlenmek isteyenlere evlilik yardımı yapılacağını söyledi. Bunlar kalp işareti yapmayı beceremediler, hala uğraşıyorlardı, o sırada HDP'lilerin yoğun olduğu bir mitinge katıldılar ve orada günlerdir kalp işareti yapamayanların bir saniye içinde HDP işareti yaptığını gördük."

"BİZİM KUMAR MASALARIYLA, BU TİP KURTLAR SOFRASIYLA İŞİMİZ YOK"

Karadeniz'de gaz bulunduğunda muhalefetin eleştirdiğine dikkati çeken Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhalefet çıktı ne dedi? 'Böyle bir gaz yok, bu Rusya'nın hediyesidir' dedi. Peki şimdi evlere veriliyor, kendi milletine güvenmeyen, kendi devletine güvenmeyen bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Size bir örnek vereceğim, Ceyhan'da petrol bulundu, bu petrol kuyusu yıllar evvel açılmış daha sonra 'Burada petrol yok' diye üstü kapatılmış. Orada petrol varken bunu açıp da 'Burada petrol yok' diye üstüne beton dökenler kim? Dün bulunamayan petrol, dün bulunamayan gaz bugün nasıl bulunuyor? Aradaki fark, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. Onun için hepsi Türkiye'nin önünü kesmenin, Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmekten geçtiğini bildikleri için kalkmışlar, Cumhurbaşkanı'mıza karşı bir ittifak kurmuşlar. Peki bu nasıl bir ittifak? İttifak üyelerinden biri diyor ki 'Bu ittifak bir kumar masasıdır' diyor, masadan kalkıyor. Daha sonra ne olduğu bilinmeyen bir sebeple tekrar masaya oturuyor. Masaları, kumar masası, olanlara diyoruz ki; bizim kumar masalarıyla, bu tip kurtlar sofrasıyla işimiz yok."

"BİRLİK SİYASETİNE, KARDEŞLİK SİYASETİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, kendi işlerinin kardeşlik sofrası olduğunu aktardı.

Her gün bir terör örgütünün çıkıp karşılarındaki adaya destek verdiğini açıkladığını ifade eden Çelik, "Sırf 'Erdoğan'ın karşısında kim varsa biz ona destek veririz' diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da 'Benim teröristlerle yan yana duranlarla, PKK'ya terör örgütüdür diyemeyenlerle bir işim yok' diyebiliyor mu? Hayır, diyemiyor, neden diyemiyor? Çünkü 6'lı masa değil o masa, 7'li, 8'li, 9'lu masa ama bunların kurdukları bütün tuzaklar, yapmaya çalıştıkları her şey Allah'ın izniyle Adana'da, İstasyon Meydanı'ndaki şu coşkuya, iradeye, birliğe, beraberliğe çarpıp dönecek. Onlar varsın, fitne siyaseti peşinde koşsun. Onlar varsın, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışsın. Biz aynı burada olduğu gibi birlik siyasetine, kardeşlik siyasetine devam edeceğiz." dedi.

Kendilerinin "PKK terör örgütüdür" dediğini belirten Çelik, "PKK'yla sonuna kadar mücadele edeceğiz' diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, 'Siz Kürtlere niye laf söylüyorsunuz?' Kemal Kılıçdaroğlu, biz PKK'ya söylüyoruz, sen Türk'le Kürt'ün arasına fitne sokmaya çalışıyorsun. Türk'le Kürt'ün arasına hiç kimse fitne sokamaz. Biz kardeşiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, son dönemlerde mezhep tartışmalarının açıldığını ve bunların çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.

"BU KURTLAR SOFRASINI SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

Çelik, miting yaptıkları İstasyon Meydanı'nın bir özelliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız bu meydana ilk geldiğinde yasaklıydı. Onun yasağının kaldırılması, milletin desteği olarak size emanetti. Şimdi 14 Mayıs'a gidiyoruz. Bütün bu kazanımlar, özgürlükler Cumhurbaşkanı'mıza emanettir ama Cumhurbaşkanı'mız da 14 Mayıs günü size emanettir. Onun için bu kurtlar sofrasını sandığa gömeceğiz. Kurtlar sofrasını sandığa gömmek için kardeşlik sofrasına, birlik siyasetine mührümüzü basacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz, kumar masasını tarihe gömüyoruz. Avrupa'nın faşistlerini, terör örgütlerini, sandığa gömüyoruz. Ülkemizi, bekamızı hedef alan bütün terör örgütlerine en güçlü cevaplardan birini Adana'dan veriyoruz."

Çelik, Türkiye'nin karşısında olanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceklerinin kaydetti.