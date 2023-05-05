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Haberler Galeri Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu

Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 1 hafta kala, HDP'nin de desteklediği 6'lı koalisyon masasının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada 40 milyon hesaba ulaşabilen devasa bir trol ordusu oluşturdu. Seçimlerde sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda seçime karşı güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesap sürekli olarak sahte içerik üretiyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:02
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Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu

CHP'nin beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter'da seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlendi. Deşifre edilen 6 ayrı ağın toplamda eriştiği kullanıcı sayısı 40 milyonun üzerinde. Seçimlere günler kala sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için üretilen sahte içerikler bu trol ağlarındaki yüksek takipçili 121 hesap üzerinden dolaşıma sokuluyor.

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Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu

MANİPÜLATİF İÇERİKLER ÜRETİLİYOR
Belirlenen ağların bundan önce başta mülteci karşıtlığı olmak üzere, özellikle hassas dönemlerde birlikte hareket ederek manipülatif içerikler ürettiği tespit edildi. Pandemi dönemi, 2021'deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ve 6 Şubat depremleri sürecinde de aktif rol alan bu ağlar üzerinden korku yayan ve halkı tedirgin edecek paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Foto: Uğur Arslan

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Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu

Yenişafak'ın haberine göre ağlardaki hesaplar, birbirlerinin gönderilerini sürekli olarak yeniden paylaşım yaparak etkileşim ve takipçi kitlesi oluşturuyorlar. Çeşitli firma ve yatırım araçlarının reklamlarını yapan trol hesaplar ayrıca sıklıkla yasa dışı bahis siteleriyle de reklam iş birliği yapıyorlar.

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Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu

İSİM VE KONSEPTLER DEĞİŞİYOR
Bu ağlardaki hesaplar, tek bir kitleyle sınırlı kalmamak ve paylaşımlarını tüm topluma yaymak amacıyla periyodik olarak kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirme yöntemine başvuruyor. Ağlar bu sayede farklı demografik yapılara ulaşıyor.

Foto: Çağdaş Çelik

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Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu

Seçim sürecinde muhalefet blokuna destek veren bu ağların yöneticileri arasında PKK propagandası yapmaktan yargılanan Übeyit Bartın, deprem sürecinde provokatif paylaşımlar yapan @HaberReport isimli hesabın sahibi Furkan Güngör, milliyetçi ve ulusalcı kitlelere hitap eden @Tonyukuk isimli hesabın yöneticisi Alican Bilgiç var.,