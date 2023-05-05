05 Mayıs 2023, Cuma
Sosyal medyada 40 milyonluk trol ağı! CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarından büyük tezgah: 121 hesap deşifre oldu
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 1 hafta kala, HDP'nin de desteklediği 6'lı koalisyon masasının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada 40 milyon hesaba ulaşabilen devasa bir trol ordusu oluşturdu. Seçimlerde sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda seçime karşı güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesap sürekli olarak sahte içerik üretiyor.
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:02
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