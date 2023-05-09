Başkan Erdoğan’dan Adana’da Kemal Kılıçdaroğlu’na 14 Mayıs sonrası için yeni isim! "Vay vay Kemal"

"MİLLETİM 14 MAYIS'TA BUNLARA BUNU SANDIKTA ÖĞRETECEK"

Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhütünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiklerinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBTcilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBTci mi? İYİ Parti ve HDP LGBTci mi? AK Partiye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız.

"TARİH BOYUNCA KÜRT KARDEŞLERİMİZE EN BÜYÜK ZULMÜ YAPAN CHP"

Masaya 2 belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine hayrı yok. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP'ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil'deki örgütün başları var ya oradan Bay Bay Kemal'e destek selamı gönderiyor. Çıkmış ne diyor, 'Selo'yu bırakacağız' diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle Bay Bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan bay bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 14 MAYIS SONRASI İÇİN YENİ İSİM! "VAY VAY KEMAL"

Karşımızdaki tablo bu. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1.5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.

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BAŞKAN ERDOĞAN'A ADANA'DA COŞKULU KARŞILAMA



Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak için Adana Havalimanı'na geldi.