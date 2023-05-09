Başkan Erdoğan’dan Adana’da Kemal Kılıçdaroğlu’na 14 Mayıs sonrası için yeni isim! "Vay vay Kemal"
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda on binlerin katıldığı AK Parti'nin Adana mitinginde konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Biz Adana'yı çok seviyoruz. 14 Mayıs günü hele hele beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Durmak yok. Adanalı merttir Reis'ini üzmez. Bu millet akıllıdır malum (7'li ittifak) kişileri başa getirmez." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, dev mitinge katılım sayısını açıklayarak, "Adana'da şu anda resmi rakama göre 80 bin kişi var." ifadelerine yer verdi. Konuşmasında bir de müjde veren Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını söyledi. Sözlerinin en vurucu kısmında 7’li koalisyonun terör örgütü ve siyasi uzantısı HDPKK ile ittifak yapan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yüklenerek,“14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.” cümlelerine kullandı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan,14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi vatandaşlarla buluşuyor.
Başkan Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda on binlerin katıldığı AK Parti'nin Adana mitinginde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Biz Adana'yı çok seviyoruz. Bu muhteşem katılım sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs akşamı beraber balkon konuşmasını yapmaya hazır mıyız? Sevgili Adanalılar, siz bir başkasınız. Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, sizi kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz.
"ADANA'DA ŞU ANDA RESMİ RAKAMA GÖRE 80 BİN KİŞİ VAR"
Adanalı merttir yanlışa düşmez. Bu millet akıllıdır, malum (7'li ittifak) kişileri başa getirmez. Buraya nereden geliyoruz Aydın'dan, Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız resmi rakam 80 bin. Malum millet ittifakı vardı ya buradaymış, dün ne yaptılar?. Ben Adanalı işini bilir diyorum. İnşallah haftaya pazar günü biz balkon konuşması yaparken, Adana'da buradan yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN, DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ ADANA'DA VERDİ
Depremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik, hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık. İnşa ve ihya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadır yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Biz de icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Adana depremi az can kaybı ve hasarla atlatan şehrimiz. Adana'da gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak kentsel dönüşüm planlıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz. İnşallah her bir kardeşimin güvenle evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizlerden sabır ve destek istiyoruz.
Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek. Bay bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK genel müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin. Geçelim vaktimizi almasın.
"KENDİLERİ GİBİ YAŞAMAYAN HERKESİ TEHDİT EDİYORLAR"
Rabbim bize de son nefesimize kadar Adanalı kardeşlerimize hizmet etmeyi nasip etsin. Biz hep milletimizle birlikte yürüdük, bunlar karşısında yer aldılar. Dün milleti terör örgütleriyle tehdit ediyorlardı, bugünde kendileri gibi yaşamayan herkesi hesap soracağız diye tehdit ediyorlar. Kamu görevlilerini tehdit ediyorlar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Emeklileri kadınları tehdit ediyorlar. Bunların zihniyeti millete parmak sallayan tek parti faşizmi zihniyetidir. Sizler Tayyip Erdoğan diyorsunuz ya, sizleri de tehdit eder. Eli boş tehdit edecek kişi arıyor. Birilerinin arkasına saklanarak milli irade düşmanıdır. Bunların milletin değerlerine tahammülü yok. Öyle kibirliler ki, göbeğini kaşıyan adam diyerek millete hakaret etmekten çekinmezler. 14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar.
"MİLLETİM 14 MAYIS'TA BUNLARA BUNU SANDIKTA ÖĞRETECEK"
Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhütünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiklerinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBTcilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBTci mi? İYİ Parti ve HDP LGBTci mi? AK Partiye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız.
"TARİH BOYUNCA KÜRT KARDEŞLERİMİZE EN BÜYÜK ZULMÜ YAPAN CHP"
Masaya 2 belediye başkanı monte etmişler, kendi şehirlerine hayrı yok. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler. Tarih boyunca Kürt kardeşlerimize en büyük zulmü yapan CHP'ye iktidarı teslim etmek için çalışıyorlar. Kandil'deki örgütün başları var ya oradan Bay Bay Kemal'e destek selamı gönderiyor. Çıkmış ne diyor, 'Selo'yu bırakacağız' diyor. Benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksızı nasıl bırakırsın? Hukuk devletinde böyle bir şey yok. İmralı'nın kapılarını kıracakmış. Bunların kendileri terörist. Arada bir hakaretlerle Bay Bay Kemal'e ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Bizden ayrılanları saymıyorum. Onlar sığıntı. Lokomotif olan bay bay Kemal'e gelince yaptıklarına bakarken gülmesine gülüyoruz da kendisinin de kurduğu masanın da durumu gülünecek gibi değil
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 14 MAYIS SONRASI İÇİN YENİ İSİM! "VAY VAY KEMAL"
Karşımızdaki tablo bu. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına indiğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bay bay Kemal 1.5 saat önce oraya gelmiş, 'haberim olsa beklerdim' diyor. Sen oradan belediye başkanının evine gittin. Baktın ki, Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek. Kahve yudumluyordun. Sen ne biçim insansın. Sen ne kadar yalan konuşursan bil ki milletim o kadar doğru konuşuyor. Bunlar da teröre mavi boncuk dağıtma var. 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Bay Kemal'di sonra Bay bay Kemal oldu, seçimden sonra Vay vay Kemal olarak siyasi hayatına veda edecek.
Detaylar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'A ADANA'DA COŞKULU KARŞILAMA
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak için Adana Havalimanı'na geldi.
Başkan Erdoğan'ı havalimanı çıkışında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla karşıladı.
Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, kendisini ellerinde karanfil ve güllerle bekleyenleri de selamladı.
Bazı vatandaşlar da Başkan Erdoğan'ın geçişi sırasında meşaleler yaktı.
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