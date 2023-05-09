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Başkan Erdoğan'dan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ziyaretlerine ilişkin paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda, Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. Yüz binlerin bizi Pınarhisar cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadık." ifadesini kullandı.

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