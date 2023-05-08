Seçimlere günler kala anketlerde son durum! MHP'li Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında duyurdu
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken A Haber ekranlarına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaya yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın 2018'deki seçimlerden daha fazla oy alacağını ifade ederken "Bunları salon toplantılarından değil, pazardan esnaftan duyduklarımla söylüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye artık seçim haftasına girerken partiler miting çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Diğer yandan anket çalışmaları da yapılırken kamuoyunun nabzı tutuluyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'nın son oy oranının değerlendirdi.
"2018 SEÇİMLERİNDEN DAHA İYİ BİR OY ALACAĞIZ"
2018 seçimlerine göre Cumhur İttifakı'nın daha iyi bir oy alacağını düşünüyorum. Bunları salon toplantılarından değil, pazardan esnaftan duyduklarımla söylüyorum
"ANKETLERDE DÜŞÜK GÖSTERİYOLAR AMA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"
Hayat pahalılığından bahsedenler bile "Bunlara bu ülkeyi bırakmayız" diyorlar. MHP anketlerde düşük gösteriliyor ancak sürpriz yapacağız. 2018'den daha fazla vekille TBMM'de olacağız. Bazı anket şirketleri para karşılığında bazı partilerin oylarını yüksek gösteriyor.
"CHP LİSTELERİNDE İTHAL İSİMLER VAR"
CHP listelerinde ithal adaylar var. Bu isimler sahaya da çıkamıyor. Sadullah Ergin pazarlara gidip kenardan dönüyor. CHP isimler de tepkilerden çekinerek pek sahaya çıkmıyor.
CHP SEÇMENİ LİSTELERDEN RAHATSIZ
CHP seçmeni Çankaya'daki listelerden çok rahatsız. Anayasa'yı değiştirmeye çalışanlarlarla yol yürünmesini kabul edemiyorlar. Türkiye'ye sahip çıkanın Cumhur İttifakı olduğunu onlar da söylüyor.
ERDOĞAN YÜZDE 52.54 ALMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2018'de düzenlenen seçimde yüzde 52.54 oy oranıyla seçimi kazanmıştı.
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