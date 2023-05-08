Seçimlere günler kala anketlerde son durum! MHP’li Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında duyurdu

"ANKETLERDE DÜŞÜK GÖSTERİYOLAR AMA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"

Hayat pahalılığından bahsedenler bile "Bunlara bu ülkeyi bırakmayız" diyorlar. MHP anketlerde düşük gösteriliyor ancak sürpriz yapacağız. 2018'den daha fazla vekille TBMM'de olacağız. Bazı anket şirketleri para karşılığında bazı partilerin oylarını yüksek gösteriyor.