14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları! İskenderun, Antakya, Samandağ, Defne... HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'ın seçim sonuçları için detaylar merak ediliyor. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere oy kullanacak. Peki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları! İskenderun, Antakya, Samandağ, Defne...