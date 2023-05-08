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2018 seçimlerini geride bıraktı! Gurbetçilerden rekor katılım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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2018 seçimlerini geride bıraktı! Gurbetçilerden rekor katılım

14 Mayıs’taki seçimlere yurt dışındaki yoğun ilgi dikkat çekiyor. Yurt dışı temsilcilerinde kullanılan 1.5 milyona yakın oy şimdiden 2018 seçimlerindeki oy sayısını geride bıraktı

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